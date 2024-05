È finita, il tecnico ufficializza l’addio: “Ecco la mia eredità”

In conferenza stampa, l’allenatore esce allo scoperto ufficializzando il divorzio: “Chiaramente nel cammino ho fatto anche degli errori, oltre che cose belle”

Conferenza stampa col botto alla vigilia della terz’ultima giornata di campionato. Il tecnico esce allo scoperto, lanciando frecciate alla società e, di fatto, ufficializzando l’addio a fine stagione.

Juric-Torino, è finita. A ventiquattro ore dal match col Verona, l’allenatore croato ha in sostanza ufficializzato che lascerà i granata alla conclusione di questo campionato. Il club di Cairo è del resto già al lavoro per il sostituto, con Paolo Vanoli del Venezia in netta pole.

“Non ero convinto del rinnovo – ha esordito Juric, il cui contratto scade a giugno, prima di difendere il proprio operato in questo triennio – Ho ereditato una squadra che lottava per la retrocessione, una squadra fatta da tanti giocatori in scadenza oppure in prestito. Adesso siamo invece nella parte sinistra della classifica, con molti elementi giovani e di proprietà. Questa è la mia eredità, poi chiaramente nel cammino ho fatto anche degli errori, oltre che cose belle”.

Juric lascerà il Torino dopo tre anni: nel primo e nel secondo si è classificato al decimo posto, piazzamento che occupa anche adesso a tre partite dalla fine.