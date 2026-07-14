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Juve, duro colpo: il Real Madrid offre Brahim Diaz al Napoli

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Il 26enne spagnolo naturalizzato marocchino potrebbe lasciare la Spagna per tornare di nuovo in Italia. 

Luciano Spalletti lo apprezza tantissimo e farebbe carte false pur di allenarlo alla Juventus, ma alla fine Brahim Diaz potrebbe tornare in Italia per indossare una maglia diversa da quella bianconera. Un’indiscrezione di mercato davvero clamorosa, che sta circolando nelle ultimissime ore.

Brahim Diaz
Brahim Diaz (Ansa Foto) – calciomercato.it

Secondo quanto riportato oggi da ‘Il Mattino’, la dirigenza del Real Madrid avrebbe infatti offerto al Napoli il cartellino del 26enne spagnolo naturalizzato marocchino: no secco da parte di De Laurentiis che avrebbe come obiettivo quello di sfoltire la rosa per poi dedicarsi ai movimenti in entrata.

Il Real Madrid, dunque, considererebbe Brahim Diaz “sacrificabile”: la Juve quasi sicuramente effettuerà presto un nuovo tentativo per anticipare la concorrenza proprio del club campano e per regalare a Spalletti un profilo di grandissima qualità come l’ex Milan. 

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