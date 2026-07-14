Inghilterra-Argentina, il precedente ai Mondiali 1998: un gol leggendario, l’espulsione di Beckham e i rigori fatali (Video)

Inghilterra-Argentina si sono affrontate quattro volte ai Mondiali. Tutti ricordano la sfida dell’Azteca del 1986 con la mitica doppietta di Maradona. Le emozioni non mancarono anche nella sfida di Francia ’98

Una sfida sentitissima quella tra Inghilterra e Argentina. Mercoledì 15 luglio, le due nazionali si ritroveranno contro ad Atlanta per contendersi un posto nella finale dei Mondiali 2026.

Sarà il quinto confronto diretto in un Mondiale. Dei quattro precedenti nessuno si è disputato in semifinale. Nel 1966, l’Inghilterra padrona di casa vinse agli ottavi (1-0). Nel 1986, all’Azteca, Maradona con una doppietta indimenticabile estromise gli inglesi ai quarti. Nel 2002, un rigore di Beckham è stato decisivo nella sfida del girone che ha provocato di fatto l’immediata eliminazione dell’Argentina che, quattro anni prima, vinse il match degli ottavi a Francia ’98.

Fu una serata emozionante quella di Saint Etienne. La sconfitta con la Romania nel girone è costata il primo posto agli inglesi che si ritrovarono subito contro l’Argentina nella sfida clou degli ottavi. Tantissimi i big in campo. A riguardo, basta solo citare i marcatori del 2-2 con cui si è concluso il primo tempo, punteggio che è poi resistito fino al termine dei supplementari.

E’ l’Argentina a passare in vantaggio con un calcio di rigore di Batistuta. Pari inglese immediato con Alan Shearer, in gol anche lui dal dischetto. E’ l’Inghilterra poi a passare in vantaggio con uno dei gol più belli della storia del Mondiale. Lo segna un giovanissimo Michael Owen con una discesa travolgente dalla mediana che si conclude con una magnifica conclusione all’incrocio dei pali. Nel finale di tempo, la partita torna in parità con il 2-2 segnato da Javier Zanetti lesto a concretizzare un assist di Veron su punizione.

La parità permane fino al 120′ con l’Inghilterra ridotta in dieci minuti nella ripresa a causa dell’espulsione di David Beckham per un fallo di reazione su Diego Pablo Simeone immediatamente sanzionato dall’arbitro danese Nielsen. Ai rigori, il primo a sbagliare è Hernan Crespo. L’Inghilterra può allungare ma Paul Ince si fa parare la conclusione da Roa poi decisivo nel respingere il quinto e ultimo penalty degli inglesi calciato da David Batty.

Un errore fatale che condanna l’Inghilterra a un’altra eliminazione ai calci di rigore dopo quella della semifinale degli Europei 1996 contro la Germania. L’Argentina si qualifica ma verrà eliminata cinque giorni dopo nei quarti di finale dall’Olanda al Velodrome di Marsiglia. Decisivo, nel 2-1 finale, uno splendido gol di Dennis Bergkamp.

Come anticipato, Inghilterra e Argentina si incontrarono di nuovo al Mondiale di Giappone e Corea 2002. Nella sfida del girone F, gli inglesi si imposero 1-0 con un gol di Beckham su rigore, un gol con il quale l’allora centrocampista del Manchester United ha vendicato l’espulsione di quattro anni prima. Nella partita successiva, l’Argentina di Bielsa ha pareggiato 1-1 con la Svezia, un risultato che è costato l’eliminazione al girone, un unicuum nella storia della Seleccion.