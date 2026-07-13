L’Inter piomba su Stones, assalto al difensore inglese

L’Inter ha messo nel mirino Stones, difensore inglese che ha visto scadere il suo contratto con il Manchester City e che, una volta terminato il mondiale con l’Inghilterra, cercherà una nuova destinazione per il suo futuro.

Libero da contratto dopo la fine dell’avventura al Manchester City, John Stones è alla ricerca di una nuova destinazione in vista della prossima stagione con il centrale inglese che piace a diversi club, tra cui l’Inter.

Salutati Acerbi, Darmian e De Vrij, l’Inter è a caccia di nuovi difensori in vista della prossima stagione con i nerazzurri che starebbero pensando al centrale ex Manchester City. Classe 1994, Stones porterebbe