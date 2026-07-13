Kolo Muani si complica, Juve forte su Sorloth: i dettagli

Nella giornata di oggi i bianconeri si ritroveranno alla Continassa per iniziare ufficialmente la nuova stagione.
Oggi, lunedì 13 luglio, inizia ufficialmente la nuova stagione della Juventus che si ritroverà alla Continassa per l’inizio del ritiro. Luciano Spalletti avrà pochi calciatori a disposizione, tra cui l’unico acquisto Jeff Ekhator, ma la dirigenza è costantemente al lavoro per regalare nuovi rinforzi al tecnico di Certaldo.
Come già ampiamento detto nei giorni scorsi, la priorità della Juve resta l’attacco: il prescelto rimane Kolo Muani ma il Paris Saint-Germain non arretra di un millimetro e continua a chiedere tra i 40 e i 50 milioni di euro.
Ecco, dunque, pronto il piano B ovvero Alexander Sorloth dell’Atletico Madrid con cui esiste già un accordo sulla durata del contratto e sull’ingaggio. Resta da convincere il club spagnolo, ma la Juve starebbe pensando di giocarsi la carta Nico Gonzalez per arrivare al 30enne della nazionale norvegese.