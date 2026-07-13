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Orsolini si avvicina al rinnovo col Bologna: accordo ad un passo

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Il futuro di Riccardo Orsolini potrebbe essere ancora al Bologna con l’esterno offensivo pronto a firmare con i rossoblu per legarsi ancora a lungo alla formazione emiliana.

Riccardo Orsolini
Orsolini vicino al rinnovo con il Bologna (Ansa Foto) – calciomercato.it

Secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport il Bologna e l’entourage del calciatore avrebbero trovato l’intesa per la firma sul contratto fino al giugno del 2029. Non è da escludere che possa essere inserita un’opzione per allungare fino al giugno del 2030.

Il Bologna, nel caso in cui dovesse trovare l’accordo con Orsolini potrebbe decidere di dare l’ok alla cessione di Jonathan Rowe, esterno offensivo che piace a diverse squadre inglesi per la stagione che sta per prendere il via.

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