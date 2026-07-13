Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Roma, UFFICIALE: Dybala ha firmato, i dettagli del rinnovo

Foto dell'autore

L’attaccante argentino giocherà la Champions League con la maglia giallorossa

La notizia era nell’aria già da tempo, ma oggi ha assunto i crismi dell’ufficialità: Paulo Dybala resta alla Roma. Fortemente voluto da Gian Piero Gasperini, il rinnovo della Joya rappresenta un tassello importante nella stagione del ritorno in Champions League del club giallorosso.

Paulo Dybala esulta con la maglia della Roma
Roma, UFFICIALE: Dybala ha firmato, i dettagli del rinnovo (Ansa Foto) – calciomercato.it

Dopo il lavoro impostato direttamente dagli uomini di fiducia dei Friedkin, Tony D’Amico ha limato tutti i dettagli di un accordo annuale da circa 3 milioni di euro più bonus. Ecco il comunicato del club: “L’AS Roma è lieta di annunciare l’accordo per il rinnovo del contratto di Paulo Dybala fino al 30 giugno 2027.
Arrivato nella Capitale nell’estate del 2022, Dybala ha saputo accendere fin dal primo giorno l’entusiasmo della tifoseria, diventando un pilastro tecnico e un leader dentro e fuori dal campo, collezionando 139 presenze e 45 gol.

La storia tra la Roma e la Joya continua per scrivere nuove pagine.

Avanti insieme, Paulo!”.

7573

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

2 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

3 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

4 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

5 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

6 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

7 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 21%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU