Roma, UFFICIALE: Dybala ha firmato, i dettagli del rinnovo

L’attaccante argentino giocherà la Champions League con la maglia giallorossa

La notizia era nell’aria già da tempo, ma oggi ha assunto i crismi dell’ufficialità: Paulo Dybala resta alla Roma. Fortemente voluto da Gian Piero Gasperini, il rinnovo della Joya rappresenta un tassello importante nella stagione del ritorno in Champions League del club giallorosso.

Dopo il lavoro impostato direttamente dagli uomini di fiducia dei Friedkin, Tony D’Amico ha limato tutti i dettagli di un accordo annuale da circa 3 milioni di euro più bonus. Ecco il comunicato del club: “L’AS Roma è lieta di annunciare l’accordo per il rinnovo del contratto di Paulo Dybala fino al 30 giugno 2027.

Arrivato nella Capitale nell’estate del 2022, Dybala ha saputo accendere fin dal primo giorno l’entusiasmo della tifoseria, diventando un pilastro tecnico e un leader dentro e fuori dal campo, collezionando 139 presenze e 45 gol.

La storia tra la Roma e la Joya continua per scrivere nuove pagine.

Avanti insieme, Paulo!”.