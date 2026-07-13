Colpo Liberali per il Como: “Ho parlato con Fabregas, non vedo l’ora” | VIDEO CM

Il giovanissimo fantasista ha sostenuto le visite mediche con la formazione lariana: in arrivo firma e ufficialità
Mattia Liberali ha terminato le visite mediche a Monza, pronto a iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Como.
L’ormai ex Catanzaro nelle prossime ore firmerà il contratto fino al giugno 2031 con la formazione lariana, che l’anno prossimo disputerà la Champions League. Il Como l’ha spuntata sulla concorrenza, visto che sul giovane trequartista c’erano anche Fiorentina, Milan, Inter e Sassuolo.
Calciomercato Como, visite e firma per il baby Liberali
Il Como ha versato la clausola rescissoria da 6 milioni di euro nelle casse del Catanzaro, con il 50% che finirà al Milan.
🎥 #Como – Visite mediche terminate a Monza per il nuovo acquisto Mattia #Liberali: “Tutto bene, sono pronto. Non vedo l’ora di iniziare. Ho parlato con Fabregas” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/XhtdpD6thv
— Giorgio Musso (@GiokerMusso) July 13, 2026
Liberali morde il freno dopo le visite e in attesa dell’ufficialità: “È andato tutto bene, sono pronto. Non vedo l’ora di iniziare. Ho parlato con Fabregas“, le parole raccolte dall’inviato di Calciomercato.it.
Il trequartista di Lissone sarà una preziosa risorsa in più per Cesc Fabregas alle spalle di Nico Paz, dopo l’ottimo campionato disputato con il Catanzaro e la promozione in Serie A sfiorata con la squadra calabrese.