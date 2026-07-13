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Juve, altra batosta per Spalletti: possibile il trasferimento in Premier

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Pessime notizie per la compagine bianconera dal mercato: Luciano Spalletti di certo non sarà contento.

Nelle ultime settimane si è parlato con una certa insistenza di un suo ritorno alla Juventus che vanta addirittura il 50% sulla futura rivendita, ma alla fine Tarik Muharemovic potrebbe clamorosamente non vestire la casacca bianconera e trasferirsi in Premier League.

Juventus, Carnevali porta Muharemovic
Tarik Muharemovic, classe 2003 (Ansa) – Calciomercato.it

A confermarlo è in queste ore l’esperto di mercato Fabrizio Romano, secondo cui il Leeds si sarebbe inserito nella corsa al difensore bosniaco di proprietà del Sassuolo: una pessima notizia per Giovanni Carnevali che lavora per regalare a Spalletti un rinforzo importante in difesa e che, a questo punto, potrebbe decidere di virare su altri nomi (Kim, Lucumi, Stones, Solet).

Muharemovic, invece, sarebbe ben lieto di andare a giocare in Inghilterra dove percepirebbe un ingaggio certamente più alto di quanto propone la Juventus: seguiremo con grande attenzione questa vicenda e vi terremo aggiornati.

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