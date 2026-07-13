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Federico Chiesa si avvicina al ritorno in Serie A: opzione a sorpresa per l’attaccante | CM

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Federico Chiesa si avvicina al ritorno in Serie A con l’attaccante esterno che appare ormai fuori dai piani del Liverpool per quello che riguarda la stagione che sta per cominciare.

Federico Chiesa
Chiesa pronto a tornare in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it

Dopo due stagioni difficili passate in Inghilterra, il classe 1997 vorrebbe tornare protagonista e per lui sembrano aprirsi le porte di un ritorno in Serie A. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il giocatore sarebbe finito nel mirino del Bologna, squadra che potrebbe salutare almeno uno tra Rowe e Orsolini durante l’estate.

L’ex giocatore della Juventus sarebbe sulla lista di Giovanni Sartori con gli emiliani pronti a dargli la possibilità di tornare tra i protagonisti all’ombra delle due torri per rigenerarlo come accaduto con diversi campioni nel recente passato. Un affare che potrebbe concludersi anche verso la fine della sessione di trattative con il Bologna pronto ad attendere di cedere un pezzo pregiato della rosa e ottenere un prezzo più conveniente dal Liverpool.

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