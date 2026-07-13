Juve, risolve il contratto con l’Atalanta e firma: Spalletti accontentato

Rinforzo a sorpresa per la Vecchia Signora in vista della prossima stagione: l’affare può considerarsi ormai fatto.

Una delle priorità della Juventus rimane sicuramente un nuovo portiere, che prenda il posto del deludente Di Gregorio. L’oggetto dei desideri dalla dirigenza rimane Emiliano ‘Dibu’ Martinez ma l’affare con l’Aston Villa si sta rivelando più complicato del previsto e, dunque, resiste anche candidatura di Guglielmo Vicario del Tottenham.

Intanto, però, la Vecchia Signora sta per rinforzare i pali con un altro affare a sorpresa. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato, Mirko Nicolino, alla Continassa ci sarà a breve un nuovo preparatore dei portieri: si tratta di Marco Savorani che si appresta a risolvere il contratto con l’Atalanta e a firmare con la Juventus. Il 61enne originario di Roma ha già lavorato con Luciano Spalletti a Roma e in Nazionale.

Il calciomercato della Juve, però, non si ferma qui: Spalletti si aspetta di avere a disposizione quanto prima un nuovo numero 1 e un centravanti. Come andrà a finire?