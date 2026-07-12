Spalletti sacrifica Bremer: scambio tra Juventus e Bayern

La possibile mossa del club bianconero: il difensore brasiliano non è tra gli incedibili dell’allenatore sul mercato

La Juventus ha diversi giocatori da piazzare sul mercato e tra i sacrificabili potrebbe esserci anche Gleison Bremer se arrivasse un’offerta soddisfacente per il difensore brasiliano.

L’ex centrale del Torino non è tra gli intoccabili per Spalletti e nell’ultima stagione le sue prestazioni non hanno convinto il tecnico di Certaldo. Bremer ha una clausola da circa 60 milioni di euro, ma per un assegno da 45-50 milioni può salutare la Continassa.

Bremer per una cifra simile potrebbe accasarsi solo all’estero, con alcuni club di Premier League e specialmente il Bayern Monaco che hanno chiesto informazioni sul giocatore.

Bremer via dalla Juve? Ipotesi scambio con Kim

Occhio quindi soprattutto ai campioni di Germania per il brasiliano, che nell’ultimo Mondiale con la Seleçao non è mai stato impiegato dal Ct Ancelotti.

Il Bayern finora non ha però affondato il colpo per Bremer e aspetta segnali su un’eventuale mossa da parte della Juventus per Kim. Il coreano ex Napoli è uno dei pupilli di Spalletti, che lo ha allenato nella parentesi in Campania. Se i bianconeri quindi dovessero muoversi concretamente per Kim – spiega il giornalista tedesco Christian Falk della ‘Bild’ – il Bayern Monaco potrebbe chiedere in cambio Bremer alla Juve.

Un’operazione tra due difensori di alto livello, che allo stesso tempo accontenterebbe sia la società tedesca che Spalletti per rinforzare la difesa bianconera.