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Inter, in bilico il colpo Khalaili: il piano B costa 35 milioni | CM

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Il club nerazzurro col fiato sospeso per il trasferimento del laterale israeliano: lunedì giornata decisiva. Le possibili alternative se sfumasse Khalaili

Inter in ansia per il trasferimento in nerazzurro di Anan Khalaili. Resta in sospeso il tesseramento del laterale israeliano, che domani mattina si sottoporrà a nuovi esami dopo i problemi riscontrati al CONI.

Khalaili firma con l'Inter
Anan Khalaili, colpo in bilico per l’Inter – Foto Calciomercato.it

Khalaili venerdì non ha ottenuto il via libera per l’idoneità sportiva e nelle prossime ore svolgerà ulteriori approfondimenti. La normativa per giocare a livello agonistico in Italia è molto stringente e saranno i medici del CONI ad avere l’ultima parola sulle condizioni di Khalaili.

L’Inter rimane in attesa, con il giocatore che aveva superato senza problemi la prima parte di visite mediche svolte alla clinica Humanitas di Rozzano.

Calciomercato Inter, Guela Doue in pole se sfuma Khalaili

Domani sarà quindi la giornata decisiva per Khalaili, che potrebbe sottoporsi a ulteriori esami clinici anche in altre strutture a Milano per avere un quadro ancora più esauriente sulla situazione. L’Inter incrocia le dita e spera che la situazione si risolva per il meglio. Sia ovviamente per le condizioni del ragazzo che per il progetto tecnico, visto che i dirigenti e Chivu credono molto nelle potenzialità dell’israeliano.

Inter, piace Guela Doue
Guela Doue nel mirino dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it

Senza il via libera del CONI sul tesseramento di Khalaili, il club campione d’Italia sarebbe inevitabilmente costretto a ritornare nuovamente sul mercato per individuare l’erede di Dumfries sulla corsia destra. In questo scenario – come raccolto dalla redazione di Calciomercato.it – in cima alla lista dell’Inter c’è Guela Doue, finito nei radar anche dei cugini del Milan.

Lo Strasburgo valuta 30-35 milioni di euro il cartellino dell’esterno ivoriano, titolare con la sua nazionale al Mondiale. 

I nerazzurri nella scorse settimane avevano inoltre sondato le piste Kayode, Alberto Costa e Molina. Mentre Cambiaso e Dodò non scaldano dirigenza e allenatore. 

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