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Juventus, spunta Tomori per rinforzare la difesa

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Cercato già in passato, la Juventus è pronta a fare un nuovo tentativo per Fikayo Tomori in vista della stagione che sta per prendere il via con l’inglese che piace molto al nuovo dirigente bianconero Frederic Massara.

Fikayo Tomori
Milan, futuro in dubbio per Tomori (Ansa Foto) – calciomercato.it

Tomori sembra essere in uscita dal Milan durante questa sessione di calciomercato con il classe 1997 che non è uno degli incedibili di Ruben Amorim.

Frederic Massara, arrivato all’interno della società bianconera, conosce bene Tomori avendolo avuto al Milan durante l’annata che portò i rossoneri alla conquista dello scudetto nel 2022. L’inglese ritroverebbe Kalulu, francese passato in bianconero proprio dal Milan e anche lui protagonista della vittoria dello scudetto di quattro anni fa. Stando a quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus potrebbe fare un tentativo per il centrale andando a sistemare la retroguardia a disposizione di Spalletti.

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