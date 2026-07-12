Futuro Soulé, c’è l’annuncio improvviso: le ultime in casa Roma

Il 23enne argentino potrebbe davvero lasciare la capitale nel corso di questa sessione estiva di calciomercato.

Il 30 luglio 2024 si trasferiva dalla Juventus alla Roma per 25,6 milioni di euro più 4 di bonus, ma in due anni Matias Soulé ha deluso le aspettative e potrebbe dire addio alla capitale nel coeso di questa sessione estiva di calciomercato. Il 23enne di Mar del Plata vanta diversi estimatori in giro per l’Europa e, dunque, appare sempre più probabile un suo addio nelle prossime settimane.

Proprio Soulé ha rilasciato dichiarazioni importanti sul suo futuro a ‘Il Romanista’: “Fisicamente sto bene e sono pronto per ricominciare. Sono davvero contento per la qualificazione alla prossima Champions. Permanenza alla Roma? Sinceramente non lo so, sono appena arrivato“.

Soulé è legato ai giallorossi da un contratto fino al 30 giugno 2029, ma il tecnico Gasperini sembra orientato a puntare su altri profili nella prossima stagione: a questo punto, le strade della Roma e dell’ex Juve sembrano davvero destinate a separarsi.