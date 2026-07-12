Juventus, Kolo Muani è la priorità di Carnevali: la mossa dopo l’ultimo incontro | CM

La dirigenza della ‘Vecchia Signora’ cerca di stringere i tempi per l’attaccante francese e accontentare Spalletti: le ultime sulla trattativa col PSG

La Juventus non chiude le porte a un sorprendente ritorno di Vlahovic (anche se le chance restano basse) e intanto continuano nel pressing per Randal Kolo Muani.

L’attaccante francese resta il prescelto per rinforzare il reparto avanzato e come profilo soddisfa sia la dirigenza che il tecnico Spalletti. Il nuovo Ceo Carnevali stringe quindi i tempi per ripotarlo a Torino e consegnarlo il prima possibile all’allenatore in vista dell’inizio della prossima stagione.

Dal canto suo Kolo Muani ha dato piena disponibilità alla Juve, con il francese che premeva per tornare sotto la Mole già l’anno scorso.

Calciomercato Juve, la nuova offerta al PSG per Kolo Muani

Per il centravanti di proprietà del Paris Saint-Germain è pronto un contratto fino al 2031 (o quadriennale più opzione) e un ingaggio tra i 5 e i 6 milioni netti complessivi i di bonus.

Nei giorni scorsi – come raccolto da Calciomercato.it – Carnevali e il neo DT Massara hanno incontrato a Milano l’intermediario della trattativa col PSG, che continua a chiudere circa 40 milioni di euro per il cartellino di Kolo Muani. La Juventus nella prossima offerta ai campioni d’Europa proporrà un prestito oneroso alto (vicino ai 10 milioni) e un obbligo di riscatto legato probabilmente alla qualificazioni in Europa superiore ai 25 milioni di euro.

La ‘Vecchia Signora’ non molla la presa e forte della sponda dell’attaccante francese cercherà di trovare l’intesa con il Paris Saint-Germain.