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La Juventus prosegue la ricerca di un portiere: è corsa a tre per difendere i pali bianconeri

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La Juventus è alla ricerca di un nuovo portiere in vista della prossima stagione con i bianconeri che sono pronti a salutare Michele Di Gregorio, estremo difensore che è in uscita dalla formazione allenata da Luciano Spalletti.

Luciano Spalletti
Juve, i nomi per la porta bianconera (Ansa Foto) – calciomercato.it

Sono diversi i nomi che circolano attorno alla squadra bianconera per la prossima stagione. Da Emiliano Martinez a Zion Suzuki, passando per Guglielmo Vicario, sono molte le piste che la Juventus sta battendo per cercare di sistemare i propri pali.

Al momento, il nome più caldo appare essere quello dell’estremo difensore del Tottenham che potrebbe voler tornare in Italia durante l’estate. Manca però l’intesa con la formazione londinese che chiede circa 25 milioni di euro per l’ex Empoli, con la Juventus che appare disposta a metterne sul piatto circa 15 più bonus.

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