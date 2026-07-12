Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Il Chelsea piomba su Rowe, assalto in casa Bologna

Foto dell'autore

Il Chelsea ha messo nel mirino Jonathan Rowe, stella del Bologna che potrebbe salutare i rossoblu in estate.

Jonathan Rowe
Il Bologna potrebbe salutare Rowe (Ansa Foto) – calciomercato.it

L’esterno offensivo è stato uno dei protagonisti della squadra rossoblu durante la scorsa stagione, specialmente in Europa League, trascinando i suoi fino ai quarti di finale della competizione, arrendendosi poi all’Aston Villa, vincitore della coppa.

Rowe potrebbe essere sacrificato sul mercato dal Bologna che ha bisogno di fare cassa considerato il fatto che il club non avrà gli introiti delle coppe europee durante la prossima stagione. L’inglese, stando a quanto affermato da Il Resto del Carlino, sarebbe finito nel mirino del Chelsea, pronto a fare un tentativo per l’attaccante esterno, valutato circa 40 milioni di euro dai rossoblu.

7529

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

2 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

3 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

4 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

5 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

6 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

7 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 21%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU