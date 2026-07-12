Il Chelsea piomba su Rowe, assalto in casa Bologna

Il Chelsea ha messo nel mirino Jonathan Rowe, stella del Bologna che potrebbe salutare i rossoblu in estate.

L’esterno offensivo è stato uno dei protagonisti della squadra rossoblu durante la scorsa stagione, specialmente in Europa League, trascinando i suoi fino ai quarti di finale della competizione, arrendendosi poi all’Aston Villa, vincitore della coppa.

Rowe potrebbe essere sacrificato sul mercato dal Bologna che ha bisogno di fare cassa considerato il fatto che il club non avrà gli introiti delle coppe europee durante la prossima stagione. L’inglese, stando a quanto affermato da Il Resto del Carlino, sarebbe finito nel mirino del Chelsea, pronto a fare un tentativo per l’attaccante esterno, valutato circa 40 milioni di euro dai rossoblu.