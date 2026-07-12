Martinelli accostato a Juve e Roma: il punto sul brasiliano | CM.IT

L’attaccante è in uscita dall’Arsenal, le ultime su prezzo e concorrenza

Entrambe impegnare nella ricerca di rinforzi in attacco sulle fasce, Juventus e Roma nei giorni scorsi sono state accostate a Gabriel Martinelli. Secondo TeleRadioStereo, prima i bianconeri e poi i giallorossi si sono informati sulla situazione dell’attaccante brasiliano.

Reduce da una stagione in chiaroscuro all’Arsenal (11 gol e 7 assist in tutte le competizioni), il 25enne di Sao Paulo ha visto incrinarsi il feeling con mister Arteta e una sua cessione in estate è un’ipotesi molto concreta, ma non a qualsiasi condizione.

Uno degli ostacoli più grandi per un eventuale affondo italiano è rappresentato dall’ingaggio da circa 7,5 milioni di euro netti a stagione bonus inclusi, ma c’è da considerare anche la posizione dei Gunners che partono da una valutazione abbastanza elevata, visto che sul contratto in scadenza a giugno 2027 è presente un’opzione unilaterale a favore del club di rinnovo fino al 2028.

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, circa un mese alcuni intermediari hanno ricevuto indicazioni su un prezzo di 45-50 milioni di euro. Il club londinese sperava anche in un ottimo Mondiale dell’attaccante brasiliano con passaporto italiano, accostato anche a Bayern Monaco, Manchester United, Newcastle big turche e arabe.

Alla luce della deludente spedizione del Brasile non è escluso che a Londra possano rivedere al ribasso le proprie pretese sul cartellino, ma ad oggi le priorità dei giallorossi sono Diego Moreira e Alejandro Garnacho.