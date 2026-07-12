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Guela Doué di nuovo nel mirino del Milan, pronto un quinquennale

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Dopo averlo cercato a lungo un anno fa, il Milan è pronto a dare l’assalto a Guela Doué in vista della prossima stagione con il laterale destro che potrebbe cambiare maglia in estate.

Zlatan Ibrahimovic
Il Milan pensa a Guela Doué per la fascia (Ansa Foto) – calciomercato.it

Classe 2002, il nazionale ivoriano è un obiettivo del Milan per quello che riguarda la fascia destra con Ruben Amorim che è alla ricerca di calciatori di gamba che possano giocare sia in fase difensiva che in fase offensiva.

Guela Doué avrebbe già un principio di accordo con il Milan che metterebbe sul piatto, stando a quanto riferito da TuttoSport, un quinquennale da circa 2,5 milioni di euro a stagione. Resta da convincere lo Strasburgo che, per il proprio esterno chiede circa 30 milioni di euro, mentre i rossoneri sarebbero pronti a metterne sul piatto circa 20 più bonus.

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