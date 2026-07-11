Highlights Inghilterra-Norvegia, doppietta di Bellingham decisiva: video gol del match

A Miami, Inghilterra e Norvegia si sono affrontate in uno dei quarti di finale del Mondiale 2026. La cronaca e gli highlights del match

Svanito il pericolo rinvio per il rischio fulmini, Inghilterra e Norvegia sono scese regolarmente in campo alle 23 ora italiana all’Hard Rock Stadium di Miami.

L’inizio di partita non è stato certo entusiasmante. Nella prima mezzora non succede nulla poi al 36′ la Norvegia passa in vantaggio con Schjelderup. Il tiro cross dell’esterno norvegese assume una traiettoria imprendibile per Pickford cui non resta che protestare insieme ai compagni per un possibile contatto falloso in avvio di azione tra Berg e Kane. Thurpin non lo sanziona e la Norvegia si porta sullo 0-1 con l’opportunità di raddoppiare subito le marcature con Sorloth la cui conclusione dall’interno dell’area di rigore termina di poco alta.

Vantaggio scandinavo che, tuttavia, non resiste alla fine del primo tempo. Ad annullarlo ci pensa Bellingham. Sull’assist di Gordon, il trequartista inglese supera con il controllo due avversari e batte Nyland con un potente tiro incrociato. L’1-1 desta l’Inghilterra dal torpore e prima del fischio finale della prima frazione Kane raddoppia con un tocco sotto sull’uscita di Nyland. L’esultanza del capitano inglese dura pochissimo e si interrompe alla vista della bandierina del guardalinee che segnala il fuorigioco.

Inghilterra-Norvegia, il secondo tempo e i tempi supplementari

La ripresa si apre con un brivido per gli inglesi. Al 55′, la Norvegia si riporta in vantaggio con un tap in di Heggem ma, anche in questo caso, Turpin annulla la rete per un’evidente spinta di Haaland su Anderson. L’Inghilterra crea pochissimo in attacco e la Norvegia prende ulteriore coraggio. Dopo una fase di equilibrio, al 76′ Ajer colpisce la traversa con una girata di testa. Sulla ribattuta, provvidenziale l’intervento di Konsa che evita il tap-in di Berge a porta sguarnita.

L’Inghilterra si vede dalle parti di Nyland all’86’ quando Saka si libera sul fondo e serve un assist per l’accorrente Eze anticipato da Aursnes prima della deviazione vincente. Nel finale non succede altro e, dopo 7 minuti di recupero, Turpin manda tutti ai supplementari. Al rientro in campo, l’Inghilterra trova subito il gol del 2-1. Lo segna ancora Bellingham che ribatte in rete una goffa respinta di Nyland su un tiro per nulla irresistibile da fuori area di Rogers.

All’inizio del secondo tempo supplementare, Haaland viene sostituito da Strand Larsen. Non certo una prestazione soddisfacente quella dell’attaccante norvegese, reduce dalla doppietta segnata al Brasile. L’Inghilterra, nel frattempo, gestisce il vantaggio e Nyland stavolta è decisivo con due interventi ravvicinati su Spence e Saka.

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La Norvegia manda Ostigard ad affiancare Strand Larsen in attacco ma, se si esclude un tiro di Bobb sugli sviluppi di un calcio d’angolo, l’Inghilterra non rischia il possibile pareggio. Dopo due minuti di recupero, Turpin decreta il 2-1 finale che qualifica l’Inghilterra alla sua quarta semifinale in un Mondiale contro la vincente di Argentina-Svizzera. Semifinale che si disputerà mercoledì 15 luglio alle 21 a Atlanta.