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Juve, accordo raggiunto fino al 2027: ora è ufficiale

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Aggiornamenti importantissimi in casa bianconera in vista della prossima stagione: ecco cosa sta succedendo. 

I tifosi della Juve si aspettano grandi cose da questa sessione estiva di calciomercato, ma ad oggi l’unico acquisto si chiama Jeff Ekhator. Troppo poco per colmare il gap con l’Inter e le altre, ma il nuovo amministratore delegato Carnevali è al lavoro per rinforzare la rosa in maniera importante.

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Intanto, la società di corso Galileo Ferraris ha appena rinnovato la partnership con Cygames. Ecco il comunicato ufficiale apparso poco fa sui canali del club bianconero: “Juventus e Cygames hanno rinnovato la loro partnership fino al 2027. Il logo di Cygames continuerà a comparire sul retro della maglia della Prima Squadra Maschile bianconera anche nella nuova stagione sportiva, proseguendo una collaborazione iniziata nel 2017 e ormai prossima al traguardo delle dieci stagioni consecutive. Una delle partnership commerciali più longeve nella storia del Club.  Nel corso degli anni, Juventus e Cygames hanno costruito un rapporto solido e duraturo, fondato su innovazione, creatività e una visione internazionale condivisa. Il rinnovo testimonia il successo di una partnership che ha saputo evolversi insieme ai rapidi cambiamenti che stanno trasformando i mondi dello sport, dell’intrattenimento e dei media digitali”.

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