Juve, accordo raggiunto fino al 2027: ora è ufficiale

Aggiornamenti importantissimi in casa bianconera in vista della prossima stagione: ecco cosa sta succedendo.

I tifosi della Juve si aspettano grandi cose da questa sessione estiva di calciomercato, ma ad oggi l’unico acquisto si chiama Jeff Ekhator. Troppo poco per colmare il gap con l’Inter e le altre, ma il nuovo amministratore delegato Carnevali è al lavoro per rinforzare la rosa in maniera importante.

Intanto, la società di corso Galileo Ferraris ha appena rinnovato la partnership con Cygames. Ecco il comunicato ufficiale apparso poco fa sui canali del club bianconero: “Juventus e Cygames hanno rinnovato la loro partnership fino al 2027. Il logo di Cygames continuerà a comparire sul retro della maglia della Prima Squadra Maschile bianconera anche nella nuova stagione sportiva, proseguendo una collaborazione iniziata nel 2017 e ormai prossima al traguardo delle dieci stagioni consecutive. Una delle partnership commerciali più longeve nella storia del Club. Nel corso degli anni, Juventus e Cygames hanno costruito un rapporto solido e duraturo, fondato su innovazione, creatività e una visione internazionale condivisa. Il rinnovo testimonia il successo di una partnership che ha saputo evolversi insieme ai rapidi cambiamenti che stanno trasformando i mondi dello sport, dell’intrattenimento e dei media digitali”.