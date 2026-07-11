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Dovbyk, pronto il rilancio dell’Ajax: le ultimissime in casa Roma | CM

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L’avventura dell’attaccante della nazionale ucraina nella capitale sembra essere giunta ormai al capolinea. 

Salvo clamorosi colpi di scena, Artem Dovbyk dirà addio alla Roma nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. L’attaccante ucraino classe ’97, arrivato nella capitale nell’estate del 2024 per 30,5 milioni di euro più 5,5 di bonus, ha deluso le aspettative e adesso la società giallorossa è al lavoro per cederlo al miglior offerente.

Dovbyk mentre calcia
Dovbyk (Ansa) – Calciomercato.it

Tra le squadre interessate all’ex Girona – secondo alcune informazioni raccolte in esclusiva dalla nostra redazione – attenzione soprattutto all’Ajax che è da settimane vigile sul calciatore e che a breve potrebbe affondare nuovamente il colpo: i giallorossi vogliono evitare minusvalenze dopo l’importante investimento di ventiquattro mesi fa e chiedono non meno di 23 milioni di euro.

Il club di Amsterdam potrebbe presto avvicinarsi alle richieste della Roma per provare a portare Dovbyk subito in Eredivisie: sullo sfondo resiste il pressing del Genoa con il tecnico Daniele De Rossi che farebbe carte false pur di riabbracciare l’ucraino in rossoblu. Chi la spunterà alla fine nella corsa al 29enne nato a Čerkasy?

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