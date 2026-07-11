Juve, affondo per Pellegrino: dettagli e cifre dell’operazione

I bianconeri preparano l’assalto al centravanti del Parma: potrebbe essere lui alla fine l’erede di Vlahovic.

L’operazione con il Paris Saint-Germain per Kolo Muani ancora non si sblocca e, dunque, la Juventus inizia a studiare la alternative al francese per completare l’attacco a disposizione di Spalletti. Una di queste porta direttamente in casa Parma e si chiama Mateo Pellegrino Casalanguila, argentino classe 2001 reduce da una buonissima stagione in Emilia Romagna.

Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’, i colloqui tra Juve e Parma sarebbero continui e la trattativa potrebbe entrare molto presto nel vivo: l’affare tra la compagine bianconera e quella ducale potrebbe alla fine concretizzarsi con la formula del prestito con obbligo di riscatto, per una cifra complessiva di circa 30 milioni di euro.

Testa a testa, dunque, tra Kolo Muani e Pellegrino in queste ore: chi sarà secondo voi alla fine il nuovo attaccante della Juventus 2026/2027?