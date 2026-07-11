Juve, ufficiale la cessione: riparte dalla Serie B

Bianconeri sempre molto attivi sul mercato sia per quel che riguarda i movimenti in entrata sia per quanto concerne le uscite.

La Juventus continua a lavorare per rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti e per sfoltire la rosa attraverso la cessione dei calciatori in esubero. Come annunciato poco fa, la società bianconera ha raggiunto l’accordo per una nuova cessione.

Ecco il comunicato ufficiale: “Giacomo Faticanti giocherà la stagione 2026/2027 in prestito all’Avellino. È ufficiale la cessione a titolo temporaneo del centrocampista classe 2004. Il trasferimento in biancoverde arriva dopo l’annuncio del suo riscatto a titolo definitivo dal Lecce, con un accordo che lo lega alla Juventus fino al 30 giugno 2029. Reduce da due stagioni da protagonista con la Next Gen — in cui ha collezionato ben 66 presenze, 3 gol e 5 assist — e dal recente esordio con la Nazionale Italiana, Giacomo è pronto ad affrontare questo nuovo e stimolante capitolo della sua carriera in Serie B. In bocca al lupo per questa nuova avventura, Giacomo!”.