Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Inter col fiato sospeso: salta il colpo Khalaili? Cosa sta succedendo | CM

Foto dell'autore

Il club nerazzurro non ha a ancora ufficializzato l’ingaggio del laterale israeliano, sbarcato ieri a Milano e che aveva sostenuto le visite mediche. Gli ultimi aggiornamenti

Colpo di scena nel trasferimento di Anan Khalaili all’Inter. Rimane in bilico infatti l’ingaggio del laterale israeliano da parte del club nerazzurro.

Inter, Khalaili in sospeso
Anan Khalaili per le visite mediche al CONI – Foto Calciomercato.it

Come raccolto da Calciomercato.it, non c’è stato il via libera da parte del CONI dopo le visite svolte dal giocatore per ottenere idoneità sportiva. Serviranno ulteriori approfondimenti sulle condizioni di Khalaili, che per questioni di privacy non possono ovviamente essere specificate.

Il classe 2004 all’inizio della prossima settimana si sottoporrà ad altri test medici al CONI (normative molto stringenti in Italia) e solo dopo verrà presa una decisione definitiva sul suo trasferimento all’Inter.

Calciomercato Inter, il CONI non dà il via libera: nuovi accertamenti per Khalaili 

Khalaili aveva superato senza nessun problema la prima parte di visite alla clinica Humanitas di Rozzano ed era pronto a recarsi in sede per firmare il contratto fino al 2031 con la società nerazzurra una volta ottenuta l’idoneità sportiva. 

Khalaili firma con l'Inter
Anan Khalaili, classe 2004 – Foto Calciomercato.it

Che però non è arrivata, con l’israeliano che era sbarcato venerdì mattina a Linate per iniziare la sua nuova avventura all’Inter. Operazione che rimane quindi in sospeso e con nuovi (e decisivi a questo punto) aggiornamenti che arriveranno la prossima settimana sul tesseramento del 21enne esterno destro. Il club campione d’Italia rimane comunque fiducioso e che tutti i parametri medici siano conformi al trasferimento del giocatore.

L’Inter, lo ricordiamo, ha chiuso la trattativa con l’Unions Saint-Gilloise sulla base di 25 milioni di euro più bonus, con Khalaili scelto per rimpiazzare Dumfries dopo la fumata nera per il colpo Palestra.

7316

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

2 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

3 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

4 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

5 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

6 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

7 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU