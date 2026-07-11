Inter col fiato sospeso: salta il colpo Khalaili? Cosa sta succedendo | CM

Il club nerazzurro non ha a ancora ufficializzato l’ingaggio del laterale israeliano, sbarcato ieri a Milano e che aveva sostenuto le visite mediche. Gli ultimi aggiornamenti

Colpo di scena nel trasferimento di Anan Khalaili all’Inter. Rimane in bilico infatti l’ingaggio del laterale israeliano da parte del club nerazzurro.

Come raccolto da Calciomercato.it, non c’è stato il via libera da parte del CONI dopo le visite svolte dal giocatore per ottenere idoneità sportiva. Serviranno ulteriori approfondimenti sulle condizioni di Khalaili, che per questioni di privacy non possono ovviamente essere specificate.

Il classe 2004 all’inizio della prossima settimana si sottoporrà ad altri test medici al CONI (normative molto stringenti in Italia) e solo dopo verrà presa una decisione definitiva sul suo trasferimento all’Inter.

🎥 #Inter – Primi selfie e foto con i tifosi per Anan #Khalaili, al Coni per l’idoneità sportiva e completare le visite mediche con il club nerazzurro 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/BrU0BCdV17 — Giorgio Musso (@GiokerMusso) July 10, 2026

Calciomercato Inter, il CONI non dà il via libera: nuovi accertamenti per Khalaili

Khalaili aveva superato senza nessun problema la prima parte di visite alla clinica Humanitas di Rozzano ed era pronto a recarsi in sede per firmare il contratto fino al 2031 con la società nerazzurra una volta ottenuta l’idoneità sportiva.

Che però non è arrivata, con l’israeliano che era sbarcato venerdì mattina a Linate per iniziare la sua nuova avventura all’Inter. Operazione che rimane quindi in sospeso e con nuovi (e decisivi a questo punto) aggiornamenti che arriveranno la prossima settimana sul tesseramento del 21enne esterno destro. Il club campione d’Italia rimane comunque fiducioso e che tutti i parametri medici siano conformi al trasferimento del giocatore.

L’Inter, lo ricordiamo, ha chiuso la trattativa con l’Unions Saint-Gilloise sulla base di 25 milioni di euro più bonus, con Khalaili scelto per rimpiazzare Dumfries dopo la fumata nera per il colpo Palestra.