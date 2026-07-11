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Muharemovic si allontana dalla Juve, ecco dove può finire

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Cambia nuovamente il futuro del forte difensore centrale della nazionale bosniaca: ecco tutti i dettagli. 

Sembrava tutto pronto per il ritorno di Tarik Muharemovic alla Juventus e invece l’affare si è complicato negli ultimi giorni. Al momento, il centrale della Nazionale bosniaca appare sempre più lontano dall’approdo in bianconero e non sono escluse ulteriori novità già nel corso delle prossime ore.

Muharemovic esulta dopo un gol col Sassuolo
Muharemovic (AnsaFoto) – Calciomercato.it

La Juve vanta ancora il 50% sulla futura rivendita del difensore bosniaco che il Sassuolo valuta circa 35-40 milioni di euro, ma Muharemovic pretende un ingaggio importante e, dunque, la pista che porta alla Vecchia Signora di colpo si è raffreddata.

Attenzione, a questo punto, alla Premier League dove ci sarebbero diversi club (Sunderland in testa) pronti a investire sul 23enne originario di Lubiana e ad assecondare le sue richieste economiche: la Juve, invece, potrebbe decidere di virare su un altro profilo (Lucumi, Solet, Kim, Stones) per rinforzare la retroguardia a disposizione di Luciano Spalletti.

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