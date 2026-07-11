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Intreccio Vlahovic-Pio Esposito: l’assalto è partito

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Destini incrociati per gli attaccanti di Juventus e Inter, la situazione

Libero da ogni vincolo dallo scorso 30 giugno, Dusan Vlahovic spera nella chiamata di una big europea o di un colpo di scena sul fronte rinnovo con la Juventus, ma per ora l’offerta più concreta resta quella del Besiktas del suo ex allenatore Vincenzo Italiano.

Pio Esposito e Vlahovic
Intreccio Vlahovic-Pio Esposito: l’assalto è partito (Ansa Foto) – calciomercato.it

Al momento, l’attaccante serbo non ha ancora dato una risposta definitiva, in attesa di ricevere l’offerta di una big e in questo senso arrivano indiscrezioni importanti dall’Inghilterra.

Secondo Caughtoffside.com, infatti, l’ex attaccante della Fiorentina sarebbe la priorità del Chelsea per rinforzare il proprio attacco. Il 26enne fa parte di una lista che comprende obiettivi molto più costosi come Ollie Watkins, Igor Thiago, Victor Osimhen e lo stesso Pio Esposito, che è incedibile per l’Inter e non ha alcuna intenzione di lasciare i nerazzurri.

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