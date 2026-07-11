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Juventus, sondaggio dalla Premier League per Douglas Luiz: i dettagli | CM

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La sua esperienza in prestito all’Aston Villa si è già conclusa e il centrocampista brasiliano è atteso alla Continassa.

Tra i calciatori della Juventus che inizieranno a breve il ritiro c’è anche Douglas Luiz, reduce dalla pessima esperienza in prestito in Premier League tra Nottingham Forest e Aston Villa e ora pronto a giocarsi di nuovo le sue carte in bianconero. Luciano Spalletti osserverà il brasiliano con particolare attenzione durante il precampionato, ma intanto dall’Inghilterra arriva un nuovo interesse per il centrocampista classe ’98.

Douglas Luiz torna all'Aston Villa
Douglas Luiz (Ansa) – Calciomercato.it

Secondo alcune informazioni raccolte in esclusiva dalla redazione di ‘Calciomercato.it’, Bournemouth ed Everton avrebbero chiesto informazioni sul conto di Douglas Luiz per sondare la disponibilità della Juve a cederlo nel corso di questa sessione estiva di calciomercato.

La società di corso Galileo Ferraris è pronta ad ascoltare eventuali proposte, ma l’ultima decisione spetterà a Spalletti che vuole prima testare il brasiliano da regista: il futuro del 28enne originario di Rio de Janeiro, dunque, resta tutto da scrivere.

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