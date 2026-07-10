Francia-Spagna, quando si gioca la semifinale dei Mondiali: segnatevi data e orario

Sarà Francia-Spagna la prima semifinale dei Mondiali 2026. Ecco quando si giocherà il big match che assegna un posto per la finalissima di domenica 19 luglio

E’ il Mondiale di Mikel Merino. Dopo aver segnato il gol decisivo, da subentrato, contro il Portogallo agli ottavi, il centrocampista iberico si è ripetuto nella vittoria della Spagna per 2-1 contro il Belgio ai quarti. Suo il tap in decisivo all’89’ su una corta respinta del portiere Senne Lemmens, subentrato all’infortunato Courtois.

Un gol che ha riportato la Spagna alla semifinale di un Mondiale dopo ben 16 anni. L’ultima, la Roja l’ha disputata nel 2010 nell’edizione vinta, in Sudafrica, contro l’Olanda. All’epoca fu la Germania l’avversaria degli iberici. Stavolta, sarà la Francia che di semifinali ai Mondiali con quella in arrivo ne disputerà tre di fila. Le precedenti due, contro il Belgio a Russia 2018 e il Marocco a Qatar 2022, si sono entrambe concluse con il successo dei Blues.

Francia-Spagna, quando si gioca la semifinale dei Mondiali 2026

La semifinale dei Mondiali 2026 tra Francia e Spagna si disputerà martedì 14 luglio alle ore 21 a Dallas. Le due contendenti si ritrovano contro in una semifinale a due anni di distanza da quella di Euro 2024, giocata a Monaco di Baviera, e vinta dalle Furie Rosse in rimonta 2-1 con i gol di Yamal e Dani Olmo a vanificare il vantaggio iniziale segnato da Kolo Muani.

L’unico precedente in un Mondiale tra Francia e Spagna è datato 2006. Le due squadre si affrontarono agli ottavi di finale. Vinsero i francesi con i gol di Ribery, Vieira e Zidane. Inutile il vantaggio iniziale della Spagna segnato da Villa su rigore. Dopo la Spagna, la Francia sconfisse in quel Mondiale il Brasile e il Portogallo per poi affrontare in finale l’Italia con l’epilogo che tutti conosciamo.

Definita la prima semifinale tra Francia e Spagna, le altre due contendenti per la finale di New York scaturiranno dagli ultimi due quarti di finale Inghilterra-Norvegia e Argentina-Svizzera, quest’ultimo in programma nella nottata tra sabato 11 e domenica 12 luglio. Né la Svizzera né la Norvegia sono mai arrivate tra le migliori quattro di un Mondiale. L’Argentina è stata semifinalista a Qatar 2022, edizione vinta proprio dalla Seleccion. L’Inghilterra ha disputato l’ultima semifinale a Russia 2018, sconfitta dalla Croazia. La seconda semifinale dei Mondiali 2026 si disputerà mercoledì 15 luglio alle 21 ad Atlanta.