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Milinkovic-Savic via dal Napoli per 18 milioni: la destinazione

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L’estremo difensore serbo potrebbe dire addio alla compagine azzurra dopo appena un anno: ecco le ultime. 

Il Napoli ha bisogno di vendere e sono tantissimi i calciatori sul piede di partenza, che non rientrano nei piani del nuovo allenatore Max Allegri. Tra questi figura anche Vanja Milinkovic-Savic, arrivato appena un anno fa e ora pronto a salutare la compagnia: nei giorni scorsi il suo nome era stato accostato anche alla Juventus, ma ora spunta una destinazione a sorpresa.

De Laurentiis prima di una partita del Napoli
De Laurentiis (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Lo riferisce l’edizione di oggi del ‘Corriere dello Sport’, secondo cui l’Hull City avrebbe già mosso passi concreti per l’acquisto dell’ex Torino visto che l’allenatore Sergej Jakirovic stravede per lui: il Napoli valuta Milinkovic-Savic circa 18 milioni di euro e non vuole concedere sconti.

Ma non è finita qui: il presidente Aurelio De Laurentiis prenderà in considerazione soltanto la cessione a titolo definitivo o un prestito con obbligo di riscatto. Come si concluderà la telenovela Milinkovic-Savic?

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