Incontro decisivo per il futuro di Modric: i tifosi del Milan attendono

Il destino di Luka Modric sta per essere svelato con il centrocampista croato che ha terminato la sua avventura al mondiale ed è pronto a decidere sul suo futuro.

Stando alle ultime indiscrezioni relative al destino dell’ex Real Madrid, da parte del centrocampista ci sarebbe la volontà di restare ancora al Milan per un altro anno anche se sarà fondamentale il prossimo incontro con Ruben Amorim.

Modric ha la possibilità di prolungare l’accordo con il Milan unilateralmente con l’intesa economica tra le parti che è già presente. Resta, però, la necessità di capire quello che sarà il progetto tecnico di Amorim e quale ruolo potrà ricoprire Modric in rossonero in vista della prossima stagione. Il classe 1985 vuole capire se potrà essere ancora protagonista e quale ruolo in mezzo al campo potrà essere ritagliato per lui.