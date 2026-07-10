La Fiorentina guarda in casa Milan, spunta Terracciano per la difesa

Filippo Terracciano potrebbe salutare di nuovo il Milan con la Fiorentina che ha messo nel mirino il jolly difensivo per rinforzare la rosa a disposizione di Fabio Grosso.

Secondo quanto affermato da Milanlive.it la Fiorentina avrebbe messo nel mirino Filippo Terracciano, difensore del Milan che appare in uscita dai rossoneri in vista della prossima stagione.

Tornato dal prestito alla Cremonese che aveva l’obbligo di riscatto in caso di salvezza, il classe 2003 è pronto a mettersi a disposizione di Ruben Amorim nel ritiro rossonero, con l’obiettivo di riuscire a conquistare una permanenza in rossonero per l’inizio del campionato. Sulle sue tracce, però, ci sarebbero i viola, prossimi dal cedere Dodò durante questa sessione di mercato estiva. È probabile che il Milan attenderà il parere del proprio tecnico prima di dare una risposta definitiva ai viola.