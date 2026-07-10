Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

La Fiorentina guarda in casa Milan, spunta Terracciano per la difesa

Foto dell'autore

Filippo Terracciano potrebbe salutare di nuovo il Milan con la Fiorentina che ha messo nel mirino il jolly difensivo per rinforzare la rosa a disposizione di Fabio Grosso.

Filippo Terracciano
Filippo Terracciano nel mirino della Fiorentina (Ansa Foto) – calciomercato.it

Secondo quanto affermato da Milanlive.it la Fiorentina avrebbe messo nel mirino Filippo Terracciano, difensore del Milan che appare in uscita dai rossoneri in vista della prossima stagione.

Tornato dal prestito alla Cremonese che aveva l’obbligo di riscatto in caso di salvezza, il classe 2003 è pronto a mettersi a disposizione di Ruben Amorim nel ritiro rossonero, con l’obiettivo di riuscire a conquistare una permanenza in rossonero per l’inizio del campionato. Sulle sue tracce, però, ci sarebbero i viola, prossimi dal cedere Dodò durante questa sessione di mercato estiva. È probabile che il Milan attenderà il parere del proprio tecnico prima di dare una risposta definitiva ai viola.

7290

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

2 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

3 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

4 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

5 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

6 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

7 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU