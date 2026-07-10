Pulisic ko, il Milan è pronto ad accelerare per Alajbegovic

L’infortunio di Christian Pulisic preoccupa e non poco in casa Milan con lo statunitense che potrebbe restare fuori per circa un mese e mezzo.
Un ko che non ci voleva per la squadra di Amorim che dovrà fare a meno della stella americana per tutto il tempo relativo alla preparazione in vista della stagione e per le prime tre giornate di campionato.
Il ko del numero 11 del Milan porterà i rossoneri ad accelerare sul mercato con l’intenzione di rinforzare immediatamente la trequarti a disposizione dell’allenatore portoghese. Il nome più caldo è quello di Kerim-Sam Alajbegovic, stella bosniaca del Salisburgo classe 2007 che ha incantato con la sua nazionale ai mondiali.
Un calciatore che ha attirato l’attenzione di Zlatan Ibrahimovic e della dirigenza rossonera, pronta a fare un tentativo con l’intenzione di arrivare a mettere sul piatto una proposta da circa 30 milioni di euro per il giovane talento. Il Salisburgo, però, ne vorrebbe circa 40.