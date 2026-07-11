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Leao-Tottenham, nessun contatto: si complica la cessione in casa Milan

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Il futuro di Rafael Leao appare lontano dal Milan, ma al momento non sembrano esserci trattative concrete per la cessione del calciatore.

Rafael Leao
Leao ad un passo dall’addio dal Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il portoghese ha più volte affermato di voler salutare i rossoneri in vista della stagione che sta per prendere il via, con il Milan pronto a lasciarlo partire per avere a disposizione il denaro necessario a nuovi colpi (vedi il sogno Alajbegovic). L’infortunio di Pulisic, poi, complica i piani rossoneri sulla trequarti.

Secondo quanto affermato da Fabrizio Romano, però, non ci sarebbero trattative per la cessione di Leao al Tottenham, squadra che, appariva interessata al cartellino della punta classe 1999. Un fattore che complica i piani del Milan, alla ricerca di acquirenti per l’esterno offensivo portoghese.

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