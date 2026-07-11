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Roma, spunta Garnacho per Gasperini: nuova idea giallorossa

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Si apre una possibilità di vedere Alejandro Garnacho in Serie A in vista della prossima stagione con il calciatore che sarebbe interessato a vestire la maglia della Roma.

Garnacho sorridente in primo piano
Garnacho in Serie A (Ansa) – calciomercato.it

L’esterno del Chelsea, stando a quanto affermato da Fabrizio Romano, sarebbe stato proposto alla Roma dai Blues che non hanno intenzione di puntare su di lui in vista della prossima stagione.

Al momento, però, il Chelsea apre solamente a un trasferimento a titolo definitivo del calciatore. Una formula che alla Roma non sembrano voler prendere in considerazione. Se dovesse arrivare un’apertura da parte dei londinesi a una cessione in prestito, la Roma potrebbe valutare di fare un tentativo per regalare un esterno di qualità a Gian Piero Gasperini.

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