Roma all’angolo, Koné via per 50 milioni: i dettagli

I giallorossi rischiano seriamente di dire addio al forte centrocampista della Nazionale francese, la situazione.

L’affare con l’Atalanta per Ederson è clamorosamente saltato dopo le visite mediche, ma il Manchester United non si perde d’animo e prepara l’assalto a un altro centrocampista della Serie A: Manu Koné. La Roma non vuole assolutamente privarsi del 25enne della Nazionale francese, ma le cose potrebbero cambiare in caso di offerta importante.

Koné sta disputando un buonissimo Mondiale con la Francia e, non a caso, il suo nome è finito adesso sul taccuino di alcuni dei principali club europeo. Attenzione soprattutto al Manchester United che – secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’ – cerca un centrocampista proprio con le caratteristiche di Koné ma per convincere la Roma a cederlo servirà una proposta da almeno 50 milioni di euro. Seguiremo con attenzione questa ed altre vicende di calciomercato e vi terremo sicuramente aggiornati nel corso dei prossimi giorni.