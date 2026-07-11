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Roma all’angolo, Koné via per 50 milioni: i dettagli

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I giallorossi rischiano seriamente di dire addio al forte centrocampista della Nazionale francese, la situazione.

L’affare con l’Atalanta per Ederson è clamorosamente saltato dopo le visite mediche, ma il Manchester United non si perde d’animo e prepara l’assalto a un altro centrocampista della Serie A: Manu Koné. La Roma non vuole assolutamente privarsi del 25enne della Nazionale francese, ma le cose potrebbero cambiare in caso di offerta importante.

Koné e Cristante esultano
Koné e Cristante (Ansa Foto) – calciomercato.it

Koné sta disputando un buonissimo Mondiale con la Francia e, non a caso, il suo nome è finito adesso sul taccuino di alcuni dei principali club europeo. Attenzione soprattutto al Manchester United che – secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’ – cerca un centrocampista proprio con le caratteristiche di Koné ma per convincere la Roma a cederlo servirà una proposta da almeno 50 milioni di euro. Seguiremo con attenzione questa ed altre vicende di calciomercato e vi terremo sicuramente aggiornati nel corso dei prossimi giorni.

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