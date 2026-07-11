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Amorim vuole dare spazio ai giovani: Camarda e Comotto in rossonero almeno fino a gennaio

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Ruben Amorim sta lavorando insieme alla società per migliorare il Milan in vista della prossima stagione con i rossoneri che vogliono riscattare un’annata che ha visto la squadra uscire dalla zona Champions League all’ultima giornata.

Francesco Camarda
Francesco Camarda potrebbe restare almeno fino a gennaio (Ansa Foto) – calciomercato.it

Tra le varie indicazioni relative ai possibili acquisti, Amorim ha parlato con il club anche dei giovani presenti in rosa con il tecnico che vorrebbe valutare con attenzione alcuni giovani presenti nella rosa a sua disposizione.

Christian Comotto, Francesco Camarda e Alphadjo Cissè saranno a disposizione di Amorim nel ritiro e per loro potrebbero aprirsi le porte della permanenza in rossonero almeno per quello che riguarda la prima parte di stagione.

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