Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juve, nuove voci su Mastantuono del Real Madrid: la situazione

Foto dell'autore

Il 18enne argentino con cittadinanza italiana è stato accostato nuovamente ai bianconeri in queste ultime ore. 

Il pallino di Spalletti resta Brahim Diaz, ma dal Real Madrid non arrivano aperture in merito a un trasferimento del calciatore marocchino alla Juventus. Il nuovo tecnico Mourinho ha tutta l’intenzione di puntare sull’ex Milan e, dunque, le possibilità di una permanenza del calciatore in Spagna aumentano col passare delle ore.

Inter, tentazione Mastantuono
Franco Mastantuono, classe 2007 (Ansa) – Calciomercato.it

Il Real Madrid – stando a quanto riferito oggi da ‘La Stampa’ – avrebbe offerto alla Juventus un altro calciatore: si tratta di Franco Mastantuono, classe 2007 argentino con cittadinanza italiana che può essere impiegato sia come esterno offensivo che nella posizione di trequartista.

Le Merengues puntano a cedere il calciatore in prestito per permettergli di acquisire ulteriore esperienza prima del definitivo salto e la Juve è adesso tra le possibili destinazioni: secondo voi alla fine il matrimonio tra Mastantuono e la Vecchia Signora si concretizzerà davvero?

7506

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

2 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

3 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

4 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

5 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

6 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

7 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 21%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU