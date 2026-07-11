Juve, nuove voci su Mastantuono del Real Madrid: la situazione

Il 18enne argentino con cittadinanza italiana è stato accostato nuovamente ai bianconeri in queste ultime ore.

Il pallino di Spalletti resta Brahim Diaz, ma dal Real Madrid non arrivano aperture in merito a un trasferimento del calciatore marocchino alla Juventus. Il nuovo tecnico Mourinho ha tutta l’intenzione di puntare sull’ex Milan e, dunque, le possibilità di una permanenza del calciatore in Spagna aumentano col passare delle ore.

Il Real Madrid – stando a quanto riferito oggi da ‘La Stampa’ – avrebbe offerto alla Juventus un altro calciatore: si tratta di Franco Mastantuono, classe 2007 argentino con cittadinanza italiana che può essere impiegato sia come esterno offensivo che nella posizione di trequartista.

Le Merengues puntano a cedere il calciatore in prestito per permettergli di acquisire ulteriore esperienza prima del definitivo salto e la Juve è adesso tra le possibili destinazioni: secondo voi alla fine il matrimonio tra Mastantuono e la Vecchia Signora si concretizzerà davvero?