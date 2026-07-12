Roma, 30 milioni per il colpaccio in attacco: che nome

Gasperini aspetta il tanto atteso rinforzo nel reparto offensivo: ecco chi potrebbe sbarcare nella capitale.

L’affare Greenwood si è complicato di colpo, ma la Roma monitora sempre con grande attenzione il calciomercato per mettere a segno un super colpo in attacco. L’ultima idea della società giallorossa si chiama Diego Manuel Jadon da Silva Moreira, esterno offensivo belga con cittadinanza portoghese classe 2004 di proprietà dello Strasburgo.

Secondo quanto riferito in queste ore da Gianluca Di Marzio, la Roma avrebbe deciso di presentare un’offerta importante da 30 milioni di euro a cui andrebbe aggiunta una percentuale del 10% sulla futura rivendita del giocatore. Lo Strasburgo è adesso all’angolo e deve decidere se privarsi o meno del 21enne originario di Liegi: Gasperini, invece, incrocia le dita e spera di avere presto a disposizione un calciatore di cui sentiremo sicuramente parlare in futuro.