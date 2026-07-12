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Sinner-Zverev, streaming e diretta tv finale di Wimbledon: dove vederla gratis

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Jannik Sinner affronta Alexander Zverev nella finale dell’edizione 2026 di Wimbledon. Ecco dove vedere il match anche gratuitamente in chiaro

E’ il giorno della finale di Wimbledon. Domenica 12 luglio, alle 17 ora italiana, Jannik Sinner e Alexander Zverev si contendono il titolo dei Championship.

Jannik Sinner in campo a Wimbledon
Sinner-Zverev, streaming e diretta tv finale di Wimbledon: dove vederla gratis – calciomercato.it (foto Ansa)

 

Per Sinner è la seconda finale consecutiva a Wimbledon dopo quella vinta un anno fa contro Alcaraz. Per Zverev, invece, è la prima. Un traguardo che gli ha permesso di ottenere la qualificazione all’unica finale Slam che gli mancava dopo quelle disputate all’Australian Open, allo Us Open e al Roland Garros, quest’ultimo vinto un mese fa contro Cobolli. Finale di Wimbledon che ha consentito inoltre a Zverev di superare Alcaraz al secondo posto del ranking ATP.

Sinner e Zverev  si sono affrontati 14 volte ma mai a Wimbledon. L’azzurro conduce 10 a 4 ed è imbattuto dal 2024. Quest’anno, Jannik ha sconfitto il tedesco quattro volte, in tre semifinali (Indian Wells, Miami e Montecarlo) e in una finale (a Madrid con il punteggio di 6-1; 6-2). Tra i 14 precedenti ce n’è uno disputato all’epilogo di uno Slam ovvero all’Australian Open 2025 con Sinner vincitore in tre set.

Sinner-Zverev, dove vedere la finale di Wimbledon 2026

Alla stregua di quanto avvenuto per la semifinale tra Sinner e Djokovic, anche la finale di Wimbledon sarà trasmessa gratuitamente in diretta tv su TV8 con la possibilità di vederla in chiaro anche in streaming sul sito tv8.it tramite il player di visione presente in home page. Ovviamente, ci sarà anche la diretta tv concomitante su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, tutti canali che gli abbonati a Sky possono vedere anche tramite SkyGO.

La telecronaca del match, con ampio pre e post partita, sarà curata da Elena Pero e Paolo Bertolucci. Al termine potrete vedere gli highlights gratuitamente sui canali YouTube di Sky Sport e Wimbledon. Gli abbonati a Sky, inoltre, potranno rivedere la finale di Wimbledon on demand con il decoder Sky Q oltreché nei passaggi in replica su Sky Sport Tennis già disponibili dalla serata di domenica.

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