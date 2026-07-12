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Ahi Milan, si complica l’operazione: può finire al Borussia Dortmund

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Altro colpo di scena in casa rossonera in vista della prossima stagione, ecco cosa sta succedendo in queste ore. 

Dopo gli acquisti di Gonçalo Ramos e Mario Gila, il Milan è ora al lavoro per regalare al tecnico Amorim un nuovo trequartista. I nomi che circolano in casa rossonera sono diversi, ma il prescelto della dirigenza è Kōnstantinos Karetsas, centrocampista greco con cittadinanza belga classe 2007 di proprietà del Genk.

Tifosi Milan
Tifosi Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it

Attenzione, però, alla concorrenza visto che – secondo quanto riferito dalla redazione di ‘Sky Sport’ – ci sarebbe anche il Borussia Dortmund sulle tracce del promettente 18enne: Karetsas è considerato dalla dirigenza giallonera il profilo ideale per raccogliere l’eredità di Julian Brandt e il direttore Ole Book è pronto ad affondare il colpo per anticipare la concorrenza del Milan e per portarlo immediatamente in Bundesliga.

Una pessima notizia per il Diavolo e per i tifosi rossoneri, che molto probabilmente saranno costretti a cambiare obiettivo per la trequarti.

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