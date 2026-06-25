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L’Inter prova a dimenticare Palestra: c’è anche un ex Juve nella lista | CM

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I nerazzurri campioni d’Italia spiazzati dopo la scelta di Palestra di volare in Premier: tutti gli obiettivi sulla corsia destra

Inter beffata alla fine per Palestra, con i nerazzurri campioni d’Italia che credevano di avere ormai in pugno il gioiello della Nazionale.

Inter, idea Alberto Costa
Alberto Costa, ex Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

Il Chelsea però ha fatto saltare il banco, offrendo al giocatore quasi il doppio dell’ingaggio e recapitando all’Atalanta una proposta economica vicina ai 60 milioni di euro. Palestra quindi saluterà la Serie A e volerà nel weekend a Londra per iniziare la nuova avventura con i ‘Blues’ di Xavi Alonso.

L’Inter, assorbito il colpo, deve resettare tutto e cercare un’altra valida alternativa sulla corsia destra per rimpiazzare un titolarissimo come Dumfries (che presto verrà ufficializzato dal Real Madrid).

Calciomercato Inter, gli obiettivi sulla fascia: idea Alberto Costa

L’Inter di recente aveva già valutato diverse opzioni in caso di fumata nera per Palestra e adesso rilancerà alla ricerca dell’identikit giusto per Chivu. Tra questi malgrado l’apprezzamento non c’è al momento Cambiaso, che non convince appieno l’allenatore rumeno e la dirigenza interista. 

Alberto Costa nel mirino dell'Inter
Alberto Costa, laterale del Porto (Ansa) – Calciomercato.it

Mentre Ndoye e Dodò restano dei nomi sensibili sull’agenda del Ds Ausilio, che già in passato aveva provato l’affondo. Il brasiliano della Fiorentina, inoltre, potrebbe liberarsi a un prezzo contenuto (intorno ai 15 milioni) visto il contratto in scadenza solamente tra un anno. Il prezzo per Kayode – sondato nei giorni scorsi – è invece alto, considerando che il Brighton lo valuta 35-40 milioni di euro. Secondo Calciomercato.it altri due profili apprezzati in Viale della Liberazione sono Molina e Alberto Costa, entrambi passati dalla Serie A.

Il nazionale argentino (due stagioni all’Udinese) potrebbe lasciare l’Atletico Madrid e darebbe maggiori garanzie nel presente. Mentre il giovane portoghese ex Juventus, protagonista con il Porto di Farioli, sarebbe una scelta anche in prospettiva. 

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