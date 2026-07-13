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Juve-Milan, sfida per un centrocampista del Bayern Monaco: 15 milioni

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Il club bianconero e quello rossonero sono pronti a sfidarsi per un nuovo nome, ecco le ultimissime. 

Juventus e Milan sono entrambe a caccia di un rinforzo a centrocampo e presto potrebbe duellare per lo stesso obiettivo di mercato. Il calciatore in questione è João Maria Lobo Alves Palhinha Gonçalves, noto semplicemente come João Palhinha, classe ’95 del Bayern Monaco e della nazionale portoghese.

Giocatori del Portogallo
Palhinha con la maglia del Portogallo (Calciomercato.it) – foto da Ansa

Palhinha gioca pochissimo al Bayern Monaco e, dunque, avrebbe ormai deciso di cambiare aria per tornare protagonista: secondo quanto riferito in queste ore da ‘A Bola’, Juve e Milan sarebbero pronte a farsi ufficialmente avanti per sondare la disponibilità del club bavarese a cedere il calciatore originario di Lisbona.

Palhinha, che è legato al Bayern da un contratto fino a giugno 2028, ha un valore di mercato di circa 15 milioni di euro: cifra ampiamente alla portata di Juve e Milan che, dunque, si apprestano a darsi battaglia per il suo cartellino.

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