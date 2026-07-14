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Ritorno in giallorosso per la Champions: la posizione della Juve

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C’è una nuova pista per il calciomercato in uscita dei bianconeri

Tornata a lavorare in vista della prossima stagione lunedì 13 luglio, la Juventus ha sin qui accolto un solo volto nuovo (Ekhator) in rosa, ma ha rivoluzionato la dirigenza mettendo sotto contratto Giovanni Carnevali e Frederic Massara. Impegnati nell’acquista di un nuovo portiere e di un nuovo attaccante, i due dirigenti bianconeri hanno come obiettivo prioritario anche quello di sfoltire una rosa rimpinguata pure dal ritorno dei calciatori in prestito.

Luciano Spalletti sorride beffardo
Ritorno in giallorosso per la Champions: la posizione della Juve (Ansa Foto) – calciomercato.it

Tornando all’attacco, uno dei nomi in uscita è Lois Openda. Divenuto l’emblema della fallimentare campagna acquisti di Damien Comolli, l’attaccante belga ha mercato in Premier League, ma le ultime indiscrezioni parlano anche di un potenziale e clamoroso ritorno.

Secondo footmercato.net, infatti, il Lens vorrebbe riportare in giallorosso il 26enne di Liegi. Utilizzando la carta della partecipazione alla prossima Champions League, il club francese pensa di poter convincere il giocatore a tornare nel nord della Francia, ma il grande ostacolo è rappresentato dall’ingaggio dell’attaccante. Affinché l’operazione possa avere delle chances di riuscita, la Juve dovrebbe accettare di partecipare al pagamento dello stipendio.

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