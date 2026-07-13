Milan, occhi su Mazraoui per sistemare la fascia destra

Il Milan ha messo nel mirino Noussair Mazraoui in vista della prossima stagione con l’esterno destro che è uno dei preferiti di Ruben Amorim per quello che riguarda la fascia rossonera.
L’esterno è in uscita dal Manchester United con il Milan che sta prendendo i primi contatti per cercare di portare il calciatore a Milanello per la prossima stagione.
Con un contratto fino al giugno del 2028 con il Manchester United, l’esterno potrebbe salutare la squadra inglese per cercare maggiore continuità altrove con il Milan che potrebbe regalargli un posto da protagonista. Amorim vorrebbe infatti regalargli il ruolo da titolare sulla fascia destra.