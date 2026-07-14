Koné-Roma, nuove conferme sull’addio: cosa sta succedendo

Il centrocampista francese appare sempre più vicino all’addio alla compagine giallorossa, ecco l’annuncio.

Sta disputando un Mondiale davvero importante con la casacca della Nazionale francese e adesso alcune delle principali compagini europee sognano di prenderlo nel corso di questa estate. Manu Koné non ha bisogno di presentazione e la Roma farà di tutto per trattenerlo anche l’anno prossimo, ma l’annuncio di questi minuto fa tremare il popolo di fede giallorossa.

Ecco infatti quanto ammesso dal tecnico Gian Piero Gasperini nel corso della trasmissione “Radio Anch’io lo Sport” a ‘Radio Rai’: “Koné via? Le condizioni del Fair Play finanziario non sono mai così precise e definite, variano da squadra a squadra. Una cosa è certa: la Roma ha la necessità di ripianare dei bilanci pesanti. Io mi auguravo che la situazione potesse migliorare con la qualificazione in Champions, ma è chiaro che i bilanci sono fondamentali per le società. Sono convinto che ci sarà più chiarezza nelle prossime settimane”.