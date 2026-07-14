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Koné-Roma, nuove conferme sull’addio: cosa sta succedendo

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Il centrocampista francese appare sempre più vicino all’addio alla compagine giallorossa, ecco l’annuncio. 

Sta disputando un Mondiale davvero importante con la casacca della Nazionale francese e adesso alcune delle principali compagini europee sognano di prenderlo nel corso di questa estate. Manu Koné non ha bisogno di presentazione e la Roma farà di tutto per trattenerlo anche l’anno prossimo, ma l’annuncio di questi minuto fa tremare il popolo di fede giallorossa.

Manu Koné incredulo
Koné (Ansa Foto) – calciomercato.it

Ecco infatti quanto ammesso dal tecnico Gian Piero Gasperini nel corso della trasmissione “Radio Anch’io lo Sport” a ‘Radio Rai’: “Koné via? Le condizioni del Fair Play finanziario non sono mai così precise e definite, variano da squadra a squadra. Una cosa è certa: la Roma ha la necessità di ripianare dei bilanci pesanti. Io mi auguravo che la situazione potesse migliorare con la qualificazione in Champions, ma è chiaro che i bilanci sono fondamentali per le società. Sono convinto che ci sarà più chiarezza nelle prossime settimane”.

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