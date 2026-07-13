Kessie-Juve, la strada è in salita: cosa blocca l’affare

Quasi sicuramente il centrocampista della nazionale ivoriana non indosserà la maglia bianconera l’anno prossimo.

È attualmente svincolato dopo l’addio all’Al Ahli e rappresenta una ghiotta occasione a parametro zero, ma quasi sicuramente Franck Kessie non si trasferirà alla Juventus nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. L’ex Atalanta e Milan piace alla dirigenza di corso Galileo Ferraris che, però, frena: ecco i motivi.

In primis, c’è la questione ingaggio: Kessie percepiva circa 14 milioni netti a stagione in Arabia Saudita e – secondo quanto evidenziato oggi dal ‘Corriere dello Sport’ – non avrebbe alcuna intenzione di ridimensionare le proprie pretese economiche.

Ma non è finita qui. Anche l’eventuale premio alla firma e le commissioni richieste rendono l’affare quasi impossibile per la Juventus che, senza qualificazione alla prossima edizione della Champions League, ha una disponibilità economica limitata. A questo punto, la società di corso Galileo Ferraris potrebbe prendere in considerazioni piste più abbordabili rispetto a quella che porta a Kessie.