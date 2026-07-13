Ederson-Milan, primi contatti: è il sogno di Amorim

Clamoroso affare tra il club rossonero e l’Atalanta per il cartellino del centrocampista brasiliano, le ultime.

Il suo trasferimento al Manchester United è saltato sul più bello, dopo le consuete visite mediche, e ora per Ederson spunta un nuovo clamoroso scenario. Il centrocampista brasiliano classe ’99 potrebbe infatti dire addio all’Atalanta per indossare la maglia di un’altra big del campionato di Serie A, ma procediamo con ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza.

Nelle ultime ore ci sarebbero stati diversi contatti tra il club nerazzurro e il Milan per il cartellino di Ederson: il 27enne originario di Campo Grande è il vero e proprio sogno del nuovo tecnico Ruben Amorim e adesso il Diavolo vuole provarci.

L’Atalanta valuta il calciatore circa 50 milioni di euro, ma il suo contratto in scadenza a giugno 2027 potrebbe costringere la Dea ad abbassare le proprie pretese. Una cosa è certa: il Milan proverà ad affondare il colpo per Ederson per capire le reali possibilità di riuscita dell’operazione.