Ansia Juve, preoccupa il ginocchio di Thuram: la decisione

Il centrocampista francese si è presentato in ritiro con una vistosa fasciatura, ecco le sue condizioni.

La nuova stagione della Juventus non è partita benissimo. In attesa di ricevere buone notizie dal fronte mercato, Luciano Spalletti si è presentato ieri alla Continassa per il primo giorno di ritiro e c’è subito una questione che preoccupa il tecnico di Certaldo e i tantissimi sostenitori bianconeri.

Khephren Thuram, infatti, portava una vistosa fasciatura al ginocchio destro al suo ingresso al JMedical: secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport’, il centrocampista della Nazionale francese soffrirebbe di una sindrome femoro-rotulea e svolgerà lavoro differenziato nei prossimi giorni.

La Juve adotterà la massima cautela per il rientro in gruppo di Thuram e, a questo punto, servirà ancora del tempo per vederlo a disposizione di Spalletti: una pessima notizia che stravolge i piani della Vecchia Signora in vista della nuova stagione.